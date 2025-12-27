Rosalía o Florence + The Machine, en la 'playlist' favorita de Pedro Sánchez en 2025

"2025 ha sido un gran año, también en la música. Esta es mi playlist de estos doce meses donde se cuelan canciones que siempre me acompañan", escribió en su cuenta de la red social X, en la que ha compartido ese listado.

La lista, de acceso público y con una fotografía del propio Sánchez vistiendo una camiseta de la emisora musical española Radio 3, contiene inicialmente 18 canciones con artistas nacionales e internacionales, la mayoría de ellas publicadas en el año 2025.

Encabeza la lista el tema 'One of the Greats', de la banda británica de indie rock Florence + The Machine, y la cierra 'Stand By', de Extremoduro, cuyo cantante y fundador, Robe, falleció este mes de diciembre.

Sánchez también incluye el tema 'Berghain', primer sencillo del disco 'Lux' de la cantante española Rosalía, un álbum que el propio presidente calificó de una "maravilla" en una breve entrevista concedida recientemente en Radio 3.

Muy aficionado a la música y con gustos eclécticos, entre sus discos favoritos de 2025 señaló en esta entrevista los de los canadienses Destroyer y la estadounidense Sharon Van Etten, y en su lista de Spotify incluye temas de ambos artistas, concretamente 'Dan's Boogie' y 'Trouble', respectivamente.

'Crispy Skin', de Squid; 'The Dream', de Joan As Police Woman; 'Bonnet of Pins', de Matt Berninger; 'SEEIN'STARS', de Turnstile; 'Strange Overtones', de David Byrne, son otros de los temas del panorama internacional que aparecen en su lista.

Entre sus canciones favoritas de artistas españoles, Sánchez incluye los temas 'Hunch Of The Century', de Maika Makovski; 'Columnas' de Repion; 'Todas las cosas buenas', de Rufus T. Firefly; 'BABIECA!', de Guitarricadelafuente; 'ALTAGAMA', de Rusowsky; 'Seguidores' y 'Fukushima', de Triángulo de Amor Bizarro, o 'Turnedo', de Iván Ferreiro.