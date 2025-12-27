Somalia rechaza el "ilegal" reconocimiento de Somalilandia como Estado por parte de Israel

En un comunicado emitido a última hora del viernes, el Gobierno somalí afirmó que "rechaza categórica e inequívocamente el ataque deliberado a su soberanía y la medida ilegal de Israel al pretender reconocer la región norte de Somalia".

"La región de Somalilandia es parte integral, inseparable e inalienable del territorio soberano de la República Federal de Somalia", subrayó, después de que Israel anunciase este viernes el reconocimiento de la región autoproclamada independiente.

El Ejecutivo enfatizó que Somalia es "un Estado soberano único e indivisible y que ningún actor externo tiene la autoridad ni la legitimidad para alterar su unidad ni su configuración territorial".

"Cualquier declaración, reconocimiento o acuerdo que pretenda socavar esta realidad es nulo, sin valor y sin efecto jurídico ni político alguno según el derecho internacional", aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades somalís dejaron claro que no permitirán "el establecimiento de bases militares extranjeras ni acuerdos en su territorio que puedan arrastrar a Somalia a conflictos por poderes o introducir hostilidades regionales e internacionales en esta región".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También advirtieron de que "acciones ilegítimas de esta naturaleza socavan gravemente la paz y la estabilidad regionales, exacerban las tensiones políticas y de seguridad en el Cuerno de África, el mar Rojo y el golfo de Adén, Oriente Medio y la región en general".

"Dichas acciones -insistió- contravienen las responsabilidades colectivas de los Estados de combatir el terrorismo" y pueden crear "condiciones propicias para que los grupos terroristas exploten la inestabilidad política y socaven los esfuerzos en curso por la paz y la seguridad".

El Gobierno reafirmó su disposición a "adoptar todas las medidas diplomáticas, políticas y jurídicas necesarias, de conformidad con el derecho internacional, para defender su soberanía, unidad y fronteras internacionalmente reconocidas".

El comunicado se emitió después de que Israel reconociera oficialmente este viernes a Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una nota.

"Esta declaración se inscribe en el espíritu de los Acuerdos de Abraham firmados por iniciativa del presidente (de EE.UU., Donald) Trump", explicó la oficina de Netanyahu en el texto.

Los Acuerdos de Abraham son pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

En la red social X, el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, señaló que "este es un momento histórico" que marca el inicio de una "alianza estratégica", y remarcó la disposición de esa región a "adherirse a los Acuerdos de Abraham".

Somalilandia, que fue un protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene Constitución, moneda y Gobierno propios, e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia hasta ahora.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré.

En las últimas décadas, Somalia y Somalilandia han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre en 1991, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.