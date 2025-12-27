Una red propalestina denuncia que España haya autorizado comprar material militar israelí

El Ejecutivo autorizó la transferencia de determinado material de defensa y doble uso de origen israelí en el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre para dichos proyectos de Airbus en España, haciendo uso de las excepciones contempladas en el real decreto ley para el embargo de armas a Israel.

El Gobierno considera que era necesario comprar ese material a Israel porque no había "alternativas inmediatas para suplir con garantías determinados componentes tecnológicos imprescindibles" y se pondría en "alto riesgo" la continuidad de los proyectos de Airbus, consistentes en aviones destinados al Ejército.

En una nota de prensa, la Rescop y el resto de asociaciones integradas en la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel lamentan que el Ejecutivo "ha vuelto a poner de manifiesto que cuando hay que decidir entre economía o derechos humanos, prioriza sus intereses comerciales ante las vidas de las personas palestinas".

"Lo ocurrido demuestra exactamente el problema de fondo del real decreto ley: no es un embargo integral de armas a Israel. Cada cláusula de excepción es un agujero por el que se cuela la complicidad", señalaron.

El Congreso de los Diputados español aprobó en octubre el embargo de armas a Israel anunciado un mes antes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la ofensiva de ese país contra la Franja de Gaza.

Ese decreto ley consolidó jurídicamente el embargo "total" de armas a Israel y prohibió el comercio de productos provenientes de los territorios palestinos ocupados, pero en este texto también se estableció que puedan aplicarse excepciones para salvaguardar el interés general nacional.

La red propalestina solicitó este sábado que los grupos parlamentarios modifiquen esta iniciativa legal en el periodo de enmiendas en el Congreso para acabar con las excepciones planteadas para poder atender situaciones de seguridad nacional y de política exterior.