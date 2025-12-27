Mundo
27 de diciembre de 2025 - 13:40

Vigilia ante la embajada israelí en Londres por la detención del médico gazatí Abu Safiya

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395

Londres, 27 dic (EFE).- Varias personas hicieron este sábado una vigilia ante la embajada israelí en Londres, con motivo del aniversario de la detención por parte del Ejército de Israel del pediatra palestino Husam Abu Safiya, que se negó a abandonar el hospital que dirigía en la franja de Gaza.

Por EFE

Los simpatizantes del médico decidieron mantener hoy silencio ante la legación israelí para apoyar al médico gazatí y recordar que cumplía con sus deberes humanitarios cuando fue detenido por Israel hace un año.

La influyente Sarah Wilkinson, que lucha por la libertad y la justicia en Palestina, colgó un mensaje en su cuenta de la red X para pedir el respaldo hoy al médico detenido.

En X colgó una foto del pediatra con un lazo rojo, que simboliza la retención de los presos palestinos.

El médico gazatí fue arrestado sin cargos y no ha sido sometido a juicio, después de ser capturado por el Ejército de Israel en el hospital Kamal Adwan en el que trataba a heridos y denunciaba la "ofensiva de exterminio" contra Gaza.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy