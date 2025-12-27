Zelensk reitera necesidad de garantías de seguridad ante la agresión rusa

"Lo más importante son las garantías de seguridad. Además de las cuestiones territoriales y la central nuclear de Zaporiya, existen garantías de seguridad que son muy importantes para nosotros. Hoy, Rusia mostró su reacción a las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos para poner fin a la guerra", dijo en su cuenta de X.

Zelenski se refirió también a la idea de celebrar elecciones y un referéndum sobre posibles cuestiones territoriales y advirtió que esto en las condiciones actuales no sería posible debido a que no hay suficiente protección ante ataques aéreos

"Hoy, nuestra consideración más importante, si tomamos ciertas medidas, es que las garantías de seguridad sean sólidas y que estemos protegidos. Y si la parte estadounidense plantea la cuestión de un referéndum o de elecciones, esto ciertamente no será posible en las condiciones actuales" señaló.

"No contamos con suficientes sistemas de defensa aérea adicionales. Necesitamos el suministro sistemático de sistemas y misiles. Se necesitan más misiles, ya que Rusia ataca con mayor frecuencia, con más drones y misiles", agregó.

