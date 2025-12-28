Abren los centros de votación en la República Centroafricana para las elecciones generales

Unos 2,4 millones de electores -de una población de cerca de 5,5 millones- están llamados a las urnas en unos 6.700 centros para unas elecciones cuádruples (presidenciales, legislativas, locales y regionales) que definirán el futuro del país, uno de los más pobres del mundo pese a sus notables recursos naturales (petróleo, diamantes, oro o uranio).

Los centros abrieron oficialmente las 06:00 hora local (05:00 GMT), si bien muchos empezaron la jornada electoral con mucho retraso, según pudo constatar EFE en la capital, Bangui.

Está previsto que los colegios electorales cierren oficialmente a las 18:00 hora local (17:00 GMT) en un país que sufre la violencia de grupos armados y cuenta con apoyo de mercenarios rusos del Grupo Wagner y una fuerza de paz de la ONU (MINUSCA).

Siete candidatos compiten por la Presidencia, incluido Touadéra, así como los ex primeros ministros Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra, sus dos principales adversarios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El candidato que obtenga más del 50 % de los votos será elegido en la primera vuelta, de lo contrario, habrá una segunda ronda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el poder desde 2016, Touadéra no se podría presentar si no hubiera impulsado el controvertido referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos presidenciales.

Esa enmienda permite al mandatario, de 68 años, postularse a un tercer mandato.

Una importante plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), ha boicoteado los comicios alegando condiciones injustas y falta de diálogo democrático.