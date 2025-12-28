Birmania concluye el primer voto electoral convocado por la junta militar sin oposición

Por ahora se desconoce si la Comisión Electoral -dirigida por personas afines a los golpistas- anunciará esta noche resultados parciales, pues los comicios se celebran por fases, con otras dos jornadas previstas para el 11 y 25 de enero.

La primera se abrió hoy para 102 de los 330 municipios de la nación asiática, que atraviesa un conflicto armado por el control de territorios entre los militares y guerrillas éticas y grupos prodemocráticos que se fueron a las armas en rechazo a la asonada.

Medios independientes y activistas de derechos humanos aseguran que entre la noche del sábado y la mañana del domingo se produjeron una decena de explosiones en varias zonas del país, supuestamente cerca de centros electorales, sin que haya hasta ahora un balance claro de daños o víctimas.

En la ciudad de Rangún, la más poblada del país, los centros cerraron sus puertas a la hora prevista después de recibir electores a cuentagotas durante las 10 horas que estuvieron abiertos, según pudo constatar EFE.

Las elecciones afectan a 498 de los 664 escaños del Parlamento bicameral, ya que el Ejército elige el 25 % de los escaños a través de una potestad constitucional. A las elecciones acuden un total de 57 partidos -solo seis son de carácter nacional- que presentarán 4.963 candidatos.

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Birmania, Tom Andrews, afirmó hoy que se trata de unas "elecciones simuladas" y buena parte de Occidente han rechazado estos comicios, que se celebran sin la participación de la oposición prodemocrática.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que ganó los comicios de 2015 y 2020, fue ilegalizado por el Ejército, que encarceló a líderes de la formación, incluyendo a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi.