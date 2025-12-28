Cierran una playa de Ecuador por una contaminación con presunto hidrocarburo

El derrame se produjo en la comuna de San Pablo, y afecta a una franja aproximada de 30 a 40 centímetros de ancho, a lo largo de un tramo estimado de 3 kilómetros de playa, de acuerdo a información de la Alcaldía de Santa Elena.

La SNGR señaló que se iniciaron las labores de limpieza, que se dispuso el cambio de banderas de prevención a roja y que el acceso a bañistas y actividades de pesca está restringido.

Además, indicó que se activaron mesas técnicas y que se realiza un monitoreo de la situación con el apoyo del Ministerio de Infraestructura y Transporte, del de Ambiente y Energía, la capitanía del puerto del municipio de Salinas, las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones públicas.

Las autoridades realizan los análisis para definir el tipo de hidrocarburo derramado, de acuerdo a medios locales.

La Municipalidad de Santa Elena afirmó que la playa estará cerrada mientras duren las labores de limpieza y evaluación, "a fin de precautelar la seguridad de la población y la protección del entorno natural".