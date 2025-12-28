Corea del Norte realiza una prueba con misiles de crucero sobre el mar Amarillo

"El ejercicio de lanzamiento tuvo como objetivo comprobar la postura de respuesta contraofensiva y la capacidad de combate de las subunidades de misiles de largo alcance", detalló el medio estatal.

El mandatario expresó una "gran satisfacción" tras el simulacro, y destacó la importancia de realizar este tipo de pruebas para demostrar el "poderío" del sistema de disuasión nuclear de Corea del Norte.

Según KCNA, los dos misiles siguieron su órbita trazada sobre el mar Amarillo durante 10,203 y 10,199 segundos, respectivamente, antes de alcanzar sus objetivos.

Kim viene realizando diversas inspecciones militares durante los últimos días en preparación para el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero.

En una reciente visita a las principales empresas de la industria de municiones del país, el líder norcoreano pidió aumentar la capacidad de producción de misiles para reforzar la disuasión militar, y avanzó que durante el Congreso se decidirá la construcción de nuevas fábricas de armamento.

Días antes, el mandatario visitó una fábrica donde inspeccionó el progreso en la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear equipado con misiles guiados, y supervisó una prueba con misiles antiaéreos que, según KCNA, pueden alcanzar objetivos a 200 kilómetros de altura.