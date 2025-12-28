Cuba rechaza intenciones de Estados Unidos de realizar venta masiva de armas a Taiwán

"Rechazamos las intenciones del gobierno de Estados Unidos de realizar una venta masiva de armas a Taiwán, lo cual atenta contra la soberanía de la República Popular China, la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en la red social X.

Además reiteró la "firme adhesión" de Cuba al principio de "una sola China" y el reconocimiento de Taiwán como "parte inalienable de su territorio",

Medios estatales del país caribeño recordaron que recientemente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, calificó la venta de armas como "una violación del principio de una sola China" y denunció que estas acciones envían "señales erróneas" a las fuerzas separatistas que promueven la "independencia de Taiwán".

La Habana y Pekín mantienen una estrechas relaciones políticas y económicas en las que el país asiático destaca como uno de los principales aliados de la isla.

