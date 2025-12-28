Decomisan en Santo Domingo cinco kilos de cocaína que serían enviados a España

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) dio a conocer que sus agentes y miembros del Ministerio Público, apoyados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac) e inspectores aduaneros, ocuparon la sustancia narcótica envuelta en ocho paquetes.

El organismo precisó que sus unidades operativas verificaban las cargas en uno de los depósitos de la terminal, cuando una unidad canina dio una alerta positiva de sustancias narcóticas en el interior de varias cajas de cartón, que según la declaración serían enviadas a Madrid, España.

Por instrucciones del fiscal se inició el proceso de apertura de las cajas en cuyo interior fueron localizados los cinco kilos de cocaína forrados en fundas plásticas.

Según se ha establecido, los paquetes fueron enviados por una mujer, con supuesta dirección en el municipio de Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo, para ser recibidos en por un individuo con domicilio en la calle Monte Perdido, en Madrid.

"En el interior de una de las cajas, las autoridades localizaron envuelto entre los paquetes un sistema de navegación para localización (GPS) de color negro", apuntó la nota de la DNCD.

El Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones en relación al frustrado envío de la droga bajo, para identificar, arrestar y poner a disposición de la Justicia a los implicados en el caso, agregó la información.