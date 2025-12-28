El alcalde de Taipéi defiende diálogo con China en el Foro de Ciudades Gemelas de Shanghái

Chiang llegó a primera hora a la ciudad china para participar por segunda vez como alcalde en este encuentro anual entre Taipéi y Shanghái.

En el discurso inaugural del foro, Chiang, citado por la agencia taiwanesa CNA, recordó el peso histórico del Estrecho de Taiwán, desde las migraciones tempranas y la Segunda Guerra Mundial hasta la separación de 1949, y subrayó que la principal cuestión es cómo se desarrollarán en adelante las relaciones entre ambas ciudades y entre ambos lados del Estrecho.

"En Taiwán hay quienes apoyan el diálogo y quienes cuestionan los intercambios", afirmó el regidor, quien sostuvo que, en un contexto internacional volátil, "el contacto es mejor que la confrontación y el diálogo mejor que el enfrentamiento".

A su juicio, el foro representa un esfuerzo por mantener abiertos espacios de comunicación "cuando el entorno es complejo".

Chiang es miembro del Kuomintang, el principal partido de la oposición taiwanesa y favorable a un mayor diálogo con Pekín.

La apertura del foro contó también con la intervención del alcalde de Shanghái, Gong Zheng, quien señaló que el encuentro se centra en áreas como transporte ferroviario, tecnología médica y envejecimiento activo, y animó a los taiwaneses a visitar la ciudad para conocer de primera mano su desarrollo, recogió CNA .

Durante la sesión, ambas partes firmaron memorandos de entendimiento sobre cooperación en gestión del agua y formación profesional.

El Foro de Ciudades Gemelas, celebrado anualmente desde 2010 con sedes alternas, es uno de los escasos mecanismo de intercambio directo entre autoridades locales a ambos lados del Estrecho de Taiwán.

Su celebración se produce en un contexto de tensiones políticas y militares entre China y Taiwán, en el que los contactos institucionales formales son limitados.

China considera a Taiwán una "parte inalienable" de su territorio para cuya "reunificación" no ha descartado el uso de la fuerza, una postura rechazada por el Gobierno isleño, que defiende que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.