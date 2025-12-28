El Ejército somalí mata a quince yihadistas de Al Shabab en una operación antiterrorista

Las Fuerzas Armadas efectuaron "operaciones de seguridad planificadas" en la zona de Moora Gaabey, situada a unos 30 kilómetros al noreste de la ciudad de Hudur, capital administrativa de la región de Bakool, precisó el Ministerio de Defensa en un comunicado, sin aclarar la fecha del operativo.

La operación -explicó- se centró en "escondites utilizados por elementos de la milicia de Al Shabab, lo que dio como resultado la eliminación de quince (15) militantes, incluidos tres altos mandos que participaron directamente en actos de violencia contra la población civil de la zona".

Esta operación busca "desmantelar las redes terroristas y garantizar la paz, la seguridad y la protección del pueblo somalí", señaló el comunicado, al agregar que las acciones antiterroristas continuarán hasta que "se garantice plenamente la paz y la estabilidad duraderas en todo el país".

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunciara en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar de Estados Unidos y Turquía en bombardeos aéreos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.