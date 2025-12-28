El este de España, en alerta por un temporal que ha provocado inundaciones puntuales

Una tromba de agua sacudió la provincia de Murcia desde la madrugada, con acumulados que en algunas localidades podrían alcanzar los 65 litros en una hora. La propia Murcia capital registró embolsamientos de agua en algunas calles y desbordamiento de ramblas.

Málaga estuvo a su vez hasta las 04.00 de la madrugada (03.00 GMT) en aviso rojo, el de alerta máxima. El río Guadalhorce alcanzó niveles de cauce históricos, que posteriormente comenzaron a descender, y en toda la provincia se dieron más de 340 incidencias en 27 municipios, como trenes parados en estaciones por los efectos de las lluvias de la noche anterior.

El temporal se fue trasladando a primera hora desde Málaga al litoral de Granada y Almería. La precipitación acumulada en 12 horas podría llegar a los 80 litros por metro cuadrado este domingo en algunos puntos de esas dos provincias.

En Valencia, en aviso naranja -el segundo de mayor intensidad-, la precipitación acumulada en una hora puede ser de 40 litros por metro cuadrado. Se esperan acumulaciones de 150 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas en algunos puntos y localmente se podrán superar los 180 litros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta zona de España tiene una climatología y una orografía que la hace propensa a las inundaciones y ha vivido episodios muy graves como las lluvias torrenciales del pasado 2024 que provocaron 238 fallecidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Cataluña, igualmente en el este, mantiene activadas las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales tras el temporal de los últimos días, que se aleja de la comunidad.

Se espera que el temporal vaya abandonando la península ibérica este lunes, dejando todavía precipitaciones localmente fuertes.

Respecto al hielo y la nieve, hay nueve tramos de carreteras cortadas y la Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores no transitar por las zonas afectadas.