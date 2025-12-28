El fundador de Coupang pide perdón por masiva filtración de datos y promete compensación

En un comunicado compartido en la página web de la compañía, Kim se disculpó "por la frustración y decepción causadas por nuestra incapacidad para comunicarnos clara y directamente desde el comienzo del incidente".

"En lugar de simplemente disculparme con palabras, quería que Coupang tomara medidas y lograra resultados tangibles, tomando todas las medidas posibles en el mejor interés del pueblo coreano", aseguró el responsable, que calificó de "mala decisión" su empeño en esperar a los resultados de la investigación interna para pedir perdón.

Kim destacó que la investigación, cuyos resultados fueron revelados días antes por el grupo, indica que el responsable de la filtración solo almacenó los datos de unas 3.000 cuentas, todos borrados desde entonces, y que la información nunca llegó a manos de terceros.

"Reconstruiremos la confianza desde cero. Liderados por la junta directiva, desarrollaremos un plan de compensación para los clientes coreanos que experimentaron inconvenientes en Coupang Korea y garantizaremos su rápida implementación", defendió el fundador de la compañía.

Kim también prometió mejorar las medidas de seguridad de la compañía para evitar incidentes similares en el futuro.

El pasado jueves, la firma surcoreana aseguró haber identificado al responsable de la masiva filtración, un antiguo empleado, y dijo que ninguno de los datos filtrados, que incluían claves de acceso de clientes pero no información de pago ni otros datos sensibles, fueron transmitidos a terceras partes.

A pesar de la noticia, el Gobierno surcoreano calificó entonces el anuncio de Coupang de "afirmación unilateral", y destacó que los resultados de la investigación del grupo de trabajo gubernamental que Seúl puso en marcha tras el incidente aún no se conocen, informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

"Coupang ha cooperado plenamente con el Gobierno desde el inicio de la investigación. Inmediatamente después del incidente, identificamos al responsable de la filtración y notificamos al Gobierno. Gracias a la cooperación (...), recuperamos rápidamente el equipo y la información filtrada, y le presentamos toda la documentación pertinente", destacó este domingo Kim.

Coupang, fundada en Corea del Sur pero incorporada y cotizada en Estados Unidos, opera la mayor plataforma de comercio electrónico del país asiático, de donde provienen la mayoría de sus ingresos.

La empresa afronta una demanda colectiva en EE.UU. y otra en Corea del Sur por la filtración. Recientemente, la Policía realizó redadas en su sede central en Seúl, mientras la Presidencia surcoreana hizo un llamamiento a la rendición de cuentas y a compensar a los afectados.