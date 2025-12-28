El R.Unido impondrá restricciones de visado a República Democrática del Congo

La decisión del Ministerio del Interior, que se conoció hoy, responde a una medida ya anunciada el pasado noviembre por la que el Ejecutivo británico dejaría de conceder visados a ciudadanos de esos tres países africanos si sus gobiernos no mejoraban pronto su nivel de cooperación para acoger a sus nacionales deportados desde el Reino Unido.

Angola y Namibia han acordado intensificar sus esfuerzos en este sentido, pero no ha sido así con la RDC, que, según una fuente de Interior que cita la cadena BBC, no ha realizado los cambios requeridos en materia migratoria.

Por ese motivo, los trámites de visado ya no se aplicarán a las personas procedentes de la RDC, mientras que los políticos de ese país ya no recibirán un trato preferente al entrar en el Reino Unido.

Interior precisó en noviembre que impondría el veto a las tres naciones africanas "a menos que acepten la devolución de sus criminales e inmigrantes ilegales" y las acusó de "una inaceptable baja cooperación y obstrucción de los procesos de retorno".

