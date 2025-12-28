Entre el conflicto y la abstención, Birmania vota por primera vez desde el golpe militar

Las elecciones, prometidas por la junta desde la asonada, arrancaron su primera fase en 102 de los 330 municipios del país asiático. Algunos como en Naypidó, donde se asientan las sedes de los poderes públicos, registraron una mayor afluencia de votantes frente a otros, con los votos a cuentagotas, como en Rangún, la ciudad más poblada del país.

La Comisión Electoral, dirigida por personas afines al Ejército, no ha publicado el total nacional de electores llamados a las urnas este domingo, aunque medios oficialistas aseguran que solo en Naypidó unas 900.000 personas tienen derecho al sufragio.

Las autoridades mantuvieron en secreto hasta el sábado la ubicación de algunos centros de votación por razones de seguridad, pues fueron establecidos en zonas donde se registran enfrentamientos con guerrillas étnicas y grupos armados.

La junta, según explicaron a EFE habitantes de Rangún, optó por anunciar la ubicación de estos centros a los electores a través de portavoces, así como a reforzar la vigilancia.

En cinco puntos de votación situados en Rangún, EFE constató la presencia de policías que portaban armas largas y, en algunos casos, vigilaban las áreas circundantes a bordo de vehículos.

Un trabajador humanitario en Birmania dijo a EFE, bajo la condición de anonimato, que entre el viernes y la mañana del domingo habían documentado al menos una decena de explosiones en regiones como Mandalay, Sagaing, Magway, Chin, Mon y Kachin, algunas de ellas presuntamente causadas por grupos que se oponen a los comicios.

La junta mantiene un severo control de las comunicaciones y de la información pública mediante el bloqueo de redes sociales como Facebook y Whatsapp, la prohibición de uso de redes privadas virtuales (VPN) y el veto a medios independientes y webs de organizaciones no gubernamentales o de derechos humanos.

El relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Birmania, Tom Andrews, instó hoy a los gobiernos a "rechazar las elecciones simuladas", al tiempo que acusó al Ejército de aumentar "la coerción a los ciudadanos para que voten" bajo amenazas de cárcel para quienes se abstengan.

"Esta no es una salida a la crisis, es una estratagema que perpetuará la represión, la división y el conflicto", sostuvo el relator en X.

La Liga Nacional por la Democracia (LND), el partido que arrasó en las elecciones de 2015 y 2020 -ambas con reconocimiento internacional-, resiste desde el exilio y la clandestinidad tras ser ilegalizado por la junta, que encarceló a varios de sus representantes, incluyendo a su máxima líder, la Nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Un dirigente de la formación subrayó a EFE, bajo estricto anonimato, que estos comicios son una farsa, como ha denunciado la ONU y varios países de Occidente, entre otras razones por la ilegalización de numerosos partidos contrarios a los militares.

"La gente no quiere votar, no les interesa, le teme a los militares. Pero si no votas entonces serás arrestado (...) los gobiernos locales (alineados con la junta) están difundiendo esa amenaza", sostuvo.

En Yangón, la famosa residencia de Suu Kyi se mantiene vigilada día y noche por policías que no permiten que nadie se detenga frente al lugar, convertido en bastión de la lucha prodemocrática durante las dictaduras militares que rigieron el país hasta 2010, cuando empezó a abrirse el espacio democrático.

Varias personas consultadas por EFE declinaron responder preguntas sobre las elecciones, y algunas de ellas admitieron no estar interesadas en estos comicios o ni siquiera conocer la ubicación de los centros de votación.

Los militares, liderados por el general Min Aung Hlaing, permitieron la entrada al país de periodistas extranjeros para cubrir estos comicios, después de un quinquenio de restricciones a la prensa internacional, tiempo en el que decenas de comunicadores fueron encarcelados o se exiliaron por temor a represalias.

Después de votar en Naypidó, Min Aung Hlaing declaró que las elecciones son "libres y justas" y se negó a responder sobre la posición que ocupará en el gobierno que se constituirá a partir de estos comicios, en el que el partido de los militares presentó el mayor número de candidatos.

Esa formación, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), ya ganó en 28 circunscripciones en las que no se inscribieron contendientes y tiene asegurado el 25 % de los escaños gracias a un apartado constitucional que da esa cuota al Ejército.