Experto militar chino dice que las maniobras buscan "castigar al independentismo taiwanés"

El experto subrayó en declaraciones a la televisión estatal CCTV que los nombres asignados a los ejercicios del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) condensan un "significado político, su orientación estratégica y sus objetivos militares".

En ese sentido, recordó que en 2024 China llevó a cabo las maniobras 'Espada Conjunta 2024A' y 'Espada Conjunta 2024B', un nombre que, según dijo, destacaba tanto la capacidad de operaciones conjuntas del EPL como su carácter disuasorio frente al independentismo taiwanés, "como una espada suspendida sobre sus cabezas".

En abril de este año, añadió, los ejercicios bautizados como 'Trueno del Estrecho' respondieron, según la narrativa oficial china, a lo que Pekín consideró provocaciones del presidente taiwanés, William Lai, tachado de "alborotador" por parte de Pekín.

Ese concepto de "trueno", explicó, simbolizó una reacción de fuerza frente a las tensiones y la presión ejercida por lo que China define como fuerzas separatistas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En ese marco, la elección del nombre 'Misión Justicia' pretende reforzar la idea de que las actuales maniobras tienen un fundamento "legítimo, razonable y legal", de acuerdo con la legislación china y "conforme al derecho internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Meng sostuvo que el término "justicia" subraya, desde la óptica de Pekín, la legitimidad de las acciones militares para defender la soberanía y la integridad territorial, mientras que la palabra "misión" refleja lo que calificó como una "responsabilidad sagrada".

Esa responsabilidad, según el analista, consiste en oponerse a la independencia de Taiwán y frenar la intervención de fuerzas externas, una tarea que describió como supone "una inmensa responsabilidad".

Las declaraciones se producen en un contexto de elevada tensión en el Estrecho de Taiwán, tras el anuncio de ejercicios con fuego real hasta este martes en varias zonas alrededor de la isla, coincidiendo con el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y el deterioro de las relaciones entre China y Japón por la cuestión taiwanesa.

Según Meng, si las fuerzas independentistas o actores externos "cruzan líneas rojas", la respuesta china podría ser "aún más contundente".

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una "parte inalienable" de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi.