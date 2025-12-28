Familiar de españoles desaparecidos en Indonesia agradece a rescatistas por la búsqueda

"Desde lo más profundo de mi corazón, quiero dar las gracias a todas las personas y grupos que están involucrados en las labores de rescate (...) Sin vosotros no habría esperanza, seguid adelante", afirmó en un vídeo grabado desde Indonesia el hermano de Andrea Ortuño, la esposa del desaparecido Fernando Martín, rescatada tras el naufragio de la embarcación de uso turístico que se hundió el pasado viernes.

Andrea y una de sus hijas fueron rescatadas, junto a cuatro tripulantes y un guía turístico, en el momento del naufragio en aguas de la isla de Padar, al este de Bali.

Continúan sin embargo desaparecidos su marido, Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, así como tres menores: un hijo de Martín con su anterior pareja, y dos de Ortuño con su relación previa.

El Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR) de Indonesia afirmó que los trabajos se reanudaron esta mañana, tras una pausa durante la noche del sábado, ampliando el área de búsqueda a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El SAR aseguró que 80 personas trabajan en la operación de búsqueda, por la que también se han desplegado al menos cuatro embarcaciones, equipos de buceo y fuerzas de seguridad, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se espera que otros 27 rescatistas y personal de apoyo lleguen a la zona del incidente esta noche, a bordo del buque de rescate Puntadewa, que zarpó a las 10:30 hora local (2:30 GMT) con destino a Labuan Bajo, en isla de Flores.

La embarcación de uso turístico, llamada KM Putri Sakinah, se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20:30 del viernes (13:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas y equipos de buceo.

Según el informe preliminar del incidente, el motor la embarcación sufrió una avería que provocó el naufragio.

Los desaparecidos proceden de Valencia, en el este de España, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores está en contacto con sus allegados.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17.000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.