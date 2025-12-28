Gobierno de Panamá dispone restaurar 'en su mismo lugar' el monumento a la Comunidad China

“Se ordena la inmediata restauración del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura”, destaca la nota oficial del Ejecutivo panameño.

El Gobierno adelantó además que se harán "las gestiones necesarias para la reconstrucción del monumento, como muestra de respeto a la comunidad a la que representa".

En el pronunciamiento, el Gobierno panameño señaló que "no comparte la destrucción del monumento" ni el procedimiento utilizado para su remoción, el cual se llevó a cabo en horas nocturnas del pasado 27 de diciembre, sin que existiera "ninguna comunicación ni coordinación con el Gobierno en este sentido".

Más temprano este domingo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, calificó como una "barbaridad" e "imperdonable" la demolición del monumento a la Comunidad China en el mirador del Puente de las Américas y pidió que se inicie de inmediato una investigación para esclarecer responsabilidades.

En ese contexto, el Gobierno reiteró su compromiso con la preservación de los derechos culturales, los cuales recordó forman parte de los derechos humanos.

Finalmente, el Ejecutivo instó a la Alcaldía de Arraiján a "escuchar a todas las comunidades y a preservar el patrimonio cultural y los derechos culturales, en lugar de destruirlos, pues este representa la diversidad que engrandece a nuestra patria".

La demolición, ejecutada por la Alcaldía de Arraiján durante la noche del 27 de diciembre, generó una ola de críticas luego de que imágenes y videos circularan en redes sociales mostrando maquinaria pesada operando en vísperas del fin de año.

Entre las reacciones destacó la de la embajadora de China en Panamá, Xu Xueyuan, quien indicó que, para la representación china, el 27 de diciembre de 2025 quedará registrado como “un día ensombrecido” para los aproximadamente 300.000 chino-panameños y para la amistad entre China y Panamá.

El mirador —construido en 2004— se componía de un gazebo, un portal y un obelisco que recordaban la llegada de los primeros ciudadanos chinos al país en 1854.