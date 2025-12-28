Intensifican seguridad en la costa siria ante protesta por atentado en una mezquita alauí

Varias zonas costeras sirias "están siendo testigo de una fuerte presencia de personal de seguridad enmascarado", así como del "cierre total" de numerosas carreteras en varias zonas, informó este domingo la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos,

La ONG, con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores en el terreno, advirtió de que eas medidas "han generado preocupación y temor entre los residentes, en medio de la ausencia de explicaciones oficiales sobre los motivos".

El despliegue de las fuerzas de seguridad en las provincias de la costa se produce en medio de tensión que ha ido creciendo después de que el máximo líder religioso de la minoritaria rama alauí, jeque Ghazal Ghazal, llamara el sábado a sus seguidores a manifestarse este domingo de forma pacífica tras el atentado del viernes, cuya autoría no ha sido asumida por ningún grupo.

Ghazal denunció "la realidad que viven los alauíes en Siria", subrayando que "lo que está sucediendo no es un acontecimiento pasajero, sino una guerra de exterminio y asesinato basada en la identidad", en una alocución grabada el sábado.

Enfatizó que los seguidores de la rama alauí, que profesa el derrocado presidente sirio, Bachar Al Asad, "no queremos una guerra civil, sino una federación política".

Los medios oficiales sirios no mencionaron las medidas de seguridad en las ciudades costeras, mientras siguen destacando las reacciones de condena internacionales y por parte de países árabes e islámicos del atentado del viernes.

Esa acción provocó la muerte de ocho personas y heridas a otras 18 cuando una bomba explotó en la mezquita Imam Ali bin Abi Talib de la ciudad de Homs durante la oración del mediodía del viernes, la principal de la semana.

Según los primeros datos de la investigación, la bomba estaba colocada en el interior del templo y el ataque fue calificado por las autoridades de Damasco, que pertenecen a la rama suní del islam, de "acción terrorista".

El Ministerio sirio de Exteriores denunció ese atentado como "una flagrante violación de los valores humanos y morales", considerando que "forma parte de los intentos de los remanentes del régimen depuesto" y del grupo terrorista Estado Islámico (EI) "por socavar la seguridad, la estabilidad y sembrar el caos en el país".

El EI fue derrotado territorialmente en Siria en 2019, si bien se han producido varias advertencias de que su amenaza aún está latente en varios puntos del desierto central sirio, que se expande por varias provincias del país.