Irán afronta contracción económica y elevada inflación en medio de sanciones y conflictos

Entre el 21 de marzo y el 21 de agosto de 2025, el Producto Interno Bruto (PIB) de Irán registró una caída del 0,6 %, incluyendo la producción petrolera, y del 0,8 % excluyéndola, informó este domingo la agencia Tasnim, citando datos del Banco Central.

El informe destacó descensos importantes en sectores estratégicos: la agricultura se redujo un 2,9 %, mientras que la industria y la minería retrocedieron un 3,4 %, afectados por restricciones energéticas, costos más altos y un estancamiento prolongado en la manufactura.

El sector de la construcción fue el más golpeado, con una caída del 12,9 %, reflejando una profunda recesión en un área clave para el empleo y las industrias vinculadas. Estos datos negativos se produjeron a pesar de que la producción de petróleo creció un 1,1 % en el mismo periodo.

Además, la inflación punto a punto del mes iraní de Azar (noviembre-diciembre de 2025) fue del 52,6 %, según el Centro de Estadísticas de Irán.

Este indicador refleja que, en promedio, los hogares pagaron un 52,6 % más por un conjunto fijo de bienes y servicios que en el mismo mes del año anterior.

Durante 2025, el rial iraní ha estado en constante caída, acumulando una devaluación del 39 % frente al dólar.

Estos números se producen en un contexto marcado por las severas sanciones de Estados Unidos, a las que se sumaron las medidas punitivas de la ONU a finales de septiembre por el programa nuclear de Irán.

Además, la República Islámica enfrentó a Israel en una guerra de 12 días en junio, en la que fueron bombardeadas sus instalaciones atómicas, militares y civiles, causando la muerte de más de un millar de personas, entre ellas altos cargos militares y científicos nucleares.

Antes de acordarse el alto el fuego, Estados Unidos también participó en los ataques y bombardeó las tres principales plantas nucleares de Irán.