Israel detiene a 50 palestinos y asalta viviendas en incursión en urbe palestina Qabatiya

Según informó este domingo la agencia oficial palestina Wafa, desde el viernes noche hasta la madrugada de este domingo las fuerzas israelíes cerraron los accesos a la ciudad, ubicada en el norte de Cisjordania ocupada.

Impusieron además un toque de queda total, bloqueando calles secundarias con barreras de tierra y allanando caminos, lo que paralizó la urbe y afectó a su economía.

Según Wafa, el gobierno municipal calcula que los daños a carreteras supondrán un desembolso de unos 31.000 dólares, a los que hay que sumar 38.000 de la destrucción de dos transformadores eléctricos y el corte de cientos de metros de cableado.

A causa de la incursión, explica, el municipio tuvo que recurrir a los transformadores de emergencia para dar suministro eléctrico a Qabatiya.

Además, Wafa informa de que las fuerzas israelíes detuvieron a 50 personas, de las cuales 47 fueron liberadas -excepto un padre y sus dos hijos-, e irrumpieron en medio centenar de casas, convirtiendo seis de ellas en puestos militares.

Añade que "vandalizaron propiedades, atacaron a residentes y ocuparon una escuela".

El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, llamó este domingo al alcalde de la localidad, Ahmad Zakarna, para interesarse por los residentes tras la incursión israelí, según un comunicado distribuido por el gobierno de la Autoridad Palestina.

Emitió asimismo directivas a su gobierno para repara los daños a la infraestructura y a las propiedades privadas dañadas por las fuerzas israelíes, así como garantizar la continuidad de los servicios educativos.

El Ministerio de Defensa israelí informó este sábado en un comunicado de la incursión, afirmando que el Ejército actuaba "con contundencia contra los focos terroristas en la localidad de Qabatiya, de donde provino el terrorista asesino que perpetró el grave atentado del viernes, lo que ha conllevado el cierre total y el asedio de la ciudad".

En él, advirtió que continuará "liderando una política ofensiva inflexible" contra los campamentos de refugiados del norte de Cisjordania, de donde Israel expulsó este año a más de 40.000 palestinos de sus casas, tras el despliegue militar tanto en el campamento de Yenín como en el de Tulkarem y Nur Shams.

El viernes un palestino de Qabatiya, que fue abatido en el lugar por un viandante, atropelló hasta la muerte a un hombre de 68 años en la ciudad de Beit Shean, en el norte de Israel, y kilómetros más adelante apuñaló a una adolescente.

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, afirmó este sábado noche que se demolería la vivienda del autor del ataque y aseguró que los atentados que se producen en Israel los perpetran "atacantes solitarios" y personas que residen ilegalmente en territorio israelí, por lo que instó a endurecer las medidas contra los que los transportan y emplean.

Este domingo, el Ejército israelí informó de que había completado el sellado de la casa del atacante, acompañando su comunicado con unas imágenes de unos soldados soldando una puerta.