Israel estrena nuevo sistema de láser de alta potencia para interceptar cohetes y drones

En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó de que el sistema ha demostrado su eficacia "en una extensa serie de pruebas contra diversas amenazas" e interceptado con éxito cohetes, morteros y vehículos aéreos no tripulados.

El 'Iron Beam', indica, se integrará en la Fuerza Aérea Israelí y se incorporará al complejo de defensa aérea multicapa de Israel como complemento a los sistemas 'Cúpula de Hierro', 'Honda de David' y 'Flecha'.

según explica Defensa, cuenta con "una fuente láser avanzada y un sistema de puntería electro-óptico único, que permite la interceptación de una amplia gama de objetivos a un alcance operativo mejorado, con máxima precisión y una eficiencia superior, todo ello a un coste marginal insignificante, lo que constituye la principal ventaja del sistema láser".

Esta innovación tecnológica está diseñada para complementar y abaratar el sistema de defensa aérea existente, ya que el lanzamiento de cada misil del sistema 'Cúpula de Hierro' cuesta decenas de miles de dólares.

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó durante el acto de entrega, celebrado en la sede de Rafael en Israel, que se trata de un "hito histórico" y avisó a los "enemigos" de su país -mencionando a Irán, Siria y Líbano- de que no deben desafiarlo o "se enfrentarán a graves consecuencias".

"Por primera vez a nivel mundial, un sistema de interceptación láser de alta potencia ha alcanzado su plena madurez operativa, ejecutando con éxito múltiples intercepciones", dijo Katz, según la nota.

El pasado mayo, Katz confirmó haber utilizado por primera vez tecnología láser para interceptar misiles y drones durante su ofensiva militar contra Hizbulá, en la divisoria con el Líbano.