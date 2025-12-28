Las legislativas de Kosovo transcurren sin incidentes y con una participación algo menor

Hasta las 11.00 hora local (10.00 GMT), el 8,25 % de los cerca de dos millones de electores registrados había acudido a las urnas, según la Comisión Electoral Central.

La participación a esa hora es ligeramente inferior a la registrada en los comicios parlamentarios anteriores, celebrados el 9 de febrero, cuando había votado el 8,58 %, y en toda la jornada fue un 47 %.

El primer ministro en funciones, Albin Kurti, líder del partido nacionalista Autodeterminación (Vetëvendosje), votó en Pristina y llamó a los ciudadanos a participar.

"Invito a los ciudadanos a aprovechar la oportunidad para determinar la composición del próximo Parlamento y la formación del nuevo Gobierno", declaró a los medios tras depositar su voto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su principal rival, Bedri Hamza, líder del opositor Partido Democrático de Kosovo (PDK, conservador), se mostró optimista tras depositar su papeleta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estoy convencido de que hoy será un buen día y espero que todo vaya bien. Hasta ahora no hay información de ningún problema", afirmó en declaraciones difundidas en directo por la cadena Klan Kosova.

Los colegios permanecerán abiertos hasta las 19.00 horas (18.00 GMT), y tras el cierre se esperan los primeros sondeos a pie de urna, con la formación de Kurti como clara favorita.

La Comisión Electoral informó por ahora de pequeñas incidencias en algunos centros, que abrieron con retraso por cortes de electricidad, un problema recurrente en el país durante el invierno debido a la escasa producción doméstica, dependiente de centrales térmicas muy envejecidas.