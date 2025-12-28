Liga Árabe ve en reconocimiento israelí de Somalilandia un "atentado" contra la seguridad

Así lo indicó la entidad panárabe -compuesta por 22 países, incluido Somalia- en el comunicado final de la sesión extraordinaria celebrada este domingo en El Cairo a petición de Mogadiscio.

En ese comunicado la Liga condenó "en los términos más enérgicos el reconocimiento por parte de Israel, el 26 de diciembre de 2025, de la secesión de la Región Noroeste de Somalia, la denominada 'Somalilandia', motivado por el deseo de lograr agendas políticas".

Por ello, rechazó "rotundamente cualquier medida derivada de este reconocimiento inválido, destinado a facilitar planes de desplazamiento forzoso del pueblo palestino o la explotación de los puertos del norte de Somalia para establecer allí bases militares".

Representantes israelíes y de Somalilandia se han ido reuniendo este año, ya que Estados Unidos e Israel se habrían puesto en contacto con tres gobiernos de África Oriental, incluyendo el de Somalilandia, en busca de destinos para reubicar a los gazatíes expulsados de la Franja de Gaza, de acuerdo con diferentes medios estadounidenses.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la sesión de la Liga Árabe, los países destacaron el apoyo a "la seguridad, estabilidad, unidad, soberanía e integridad territorial de Somalia", así como su respaldo a la posición del Estado somalí, que considera cualquier acción que reconozca Somalilandia como "nula e inválida, inaceptable y una flagrante violación de los principios del derecho internacional".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El organismo consideró también las acciones israelíes como un "peligroso intento de reconfigurar el mapa geopolítico en el golfo de Adén y el mar Rojo frente a las costas somalíes".

También rechazó "categóricamente" la utilización del territorio somalí "por parte de actores externos como plataforma de lanzamiento para cualquier actividad hostil o de inteligencia dirigida contra otros países o que pueda perjudicar su seguridad y estabilidad".

Por último, instaron a todos los países, organizaciones internacionales y regionales a que se "abstengan de cualquier trato oficial o semioficial con las autoridades" de Somalilandia.

Somalilandia es un antiguo protectorado británico, autodeclarado independiente de Somalia -excolonia italiana- en 1991, tras el derrocamiento del presidente somalí Mohamed Siad Barre y el estallido de un prolongado conflicto civil en el país.

A pesar de operar como una entidad estable y autónoma durante más de tres décadas, con su propio gobierno, moneda y fuerzas de seguridad, Israel fue el primer país en reconocer Somalilandia como un Estado soberano el pasado viernes.

El territorio de Somalilandia es íntegramente reclamado por la República Federal de Somalia, que lo considera una parte inseparable del país y rechaza el reconocimiento de Israel de la región separatista.

El reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel también fue condenado por una veintena de países árabes, mientras que Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin y Marruecos, entre otros, no se adhirieron al mensaje de rechazo.