Más de 900 policías participaron en un gran operativo de seguridad en el norte de Lima

El operativo, que contó con apoyo de miembros del Ejército y del serenazgo (vigilancia municipal), fue supervisado por el presidente de transición de Perú, José Jerí, y varios de sus ministros, entre ellos el del Interior, José Tiburcio.

"Liderados por el presidente José Jerí, desplegamos nuestras fuerzas a través de un megaoperativo en el distrito de Independencia, con la participación de más de 900 efectivos de la Policía Nacional del Perú. El Estado está en las calles", señaló Tiburcio en un mensaje publicado en la red social X.

Su despacho aseguró que el operativo fue "diferenciado y focalizado, con control territorial, identificación plena y resultados desde el primer momento", con la intención de "redoblar esfuerzos para recuperar el orden y la seguridad ciudadana".

Por su parte, la Presidencia de Perú indicó que Jerí constató el despliegue de los agentes y ratificó que la lucha contra las organizaciones criminales y la delincuencia común "no se va a perder".

"Las pequeñas batallas que estamos librando nos van a permitir alcanzar este objetivo, por lo que ese debe ser el compromiso de nosotros, las autoridades, y las fuerzas del orden para devolverle la paz a la ciudadanía", remarcó.

El Ministerio del Interior detalló que los agentes se distribuyeron en varios grupos para tomar control de zonas focalizadas e intervenir en hostales, bares, discotecas y locales nocturnos de Independencia para realizar controles de identidad.

"Se intervino a ciudadanos nacionales y extranjeros indocumentados, quienes fueron trasladados a la comisaría del sector para pasar el registro respectivo", acotó sin precisar el número de detenidos.

En el operativo también participaron el ministro del Ambiente, Miguel Angel Espichán; el viceministro de Seguridad Pública, José Zapata; la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Romina Caminada; y el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Este sábado, Jerí aseguró que su gobierno, que debe concluir en julio del próximo año, ganará la lucha frontal que ha iniciado contra la criminalidad y "recuperará la tranquilidad" en su país.

El mandatario anunció que se tomarán nuevas medidas para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, con el objetivo de seguir "trabajando en esa línea, con mano firme para garantizar un 2026 tranquilo, donde la labor policial se realice en mejores condiciones, dejando lo bueno que hemos heredado y también cambiando lo malo que se haya detectado".