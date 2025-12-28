Ocho desaparecidos, 5 de ellos niños, al intentar cruzar frontera entre Líbano y Siria

Los equipos de la Defensa Civil siria pudieron rescatar a un hombre y a dos mujeres, "mientras continúan la búsqueda en coordinación con el Ejército sirio para encontrar a los desaparecidos que son un anciano, dos mujeres y cinco niños", según la televisión oficial siria.

El líder del equipo del centro sanitario de la ciudad de Telkalaj (oeste de Siria) del Ministerio de Emergencia y Gestión de Crisis, Munir Qadur, explicó a la agencia oficial SANA que los miembros de la Defensa Civil y del Ejército sirio rescataron a "un número de personas en riesgo de ahogarse", sin determinar, mientras cruzaban el río Al Kabir "ilegalmente desde y hacia el territorio libanés".

"Se está coordinando esta mañana con la parte libanesa para cruzar hacia el otro lado y seguir con la búsqueda desde la parte libanesa", aseguró el responsable.

Anteriormente, la televisión oficial siria indicó que este suceso tuvo lugar "después de que el Ejército libanés les obligara a dirigirse hacia un río fronterizo en un momento de fuertes inundaciones".

El Ejército libanés lo desmintió en una nota y dijo que sus unidades "no obligaron a nadie a cruzar el río" y que actualmente "están realizando operaciones de búsqueda de las personas ahogadas, en coordinación con las autoridades sirias"

Los militares señalaron que el Ejército libanés "facilita el retorno voluntario de sirios a territorio sirio a través de los pasos fronterizos oficiales, garantizando su seguridad y confirmando su llegada sin contratiempos al lado sirio, en coordinación con las autoridades sirias pertinentes".

El río Kabir, que separa el norte del Líbano y sur de Siria, es escenario habitual de cruces irregulares entre los dos países.