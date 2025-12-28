Presidentes Zelenski y Trump cerca de su encuentro para discutir propuesto plan de paz

Zelenski ha dicho que esta reunión, que ha estado esperando por semanas, "es muy importante" y antes de su llegada a EE.UU -con una parada previa en Canadá- ha estado desarrollando una intensa actividad diplomática, con conversaciones telefónicas con el canciller alemán, Friedrich Merz; con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; con el primer ministro estonio, Kristen Michal; con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Comencé mi mañana en Florida hoy con una conversación telefónica detallada con el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer. Hablamos de los preparativos para la reunión con el presidente Trump, así como de todos nuestros contactos con socios europeos. Le informé sobre la situación en primera línea y las consecuencias de los ataques ruso", indicó este domingo Zelenski en su cuenta de X.

Zelenski agradece al primer ministro por su "constante coordinación" en su mensaje.

El plan de paz que ha elaborado Ucrania junto con EE. UU. y los socios europeos, plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la UE a medio plazo.

También indica que Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Sin embargo, Zelenski considera que los continuos ataques rusos demuestran que el mandatario ruso Vladímir Putin " realmente no quiere la paz".

Zelenski, que ha mostrado su compromiso con la iniciativa de paz, ha reconocido que han surgido dos importantes puntos de fricción en las conversaciones entre Washington y Kiev: el destino de la región del Donbás, en el este de Ucrania, y el control de una central nuclear ocupada por Rusia y se espera que estos temas sean parte hoy de la conversación con Trump, destaca este domingo en The New York Times.

Previo a esta reunión, la pasada semana representantes de EE.UU. y Ucrania abordaron en Miami las garantías de seguridad a Kiev dentro de este nuevo plan de paz y la recuperación económica del país europeo tras el fin del conflicto, con énfasis en la definición de plazos y la secuencia de los próximos pasos en la negociación.