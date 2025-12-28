Supremo israelí suspende temporalmente cierre de radio del Ejército aprobado por Gobierno

Su decisión se produjo en respuesta a una solicitud presentada por el Comité de Empleados del Ejército israelí, que será examinada junto con otros recursos que también cuestionan la decisión gubernamental, siguiendo la recomendación de la fiscal general Gali Baharav-Miara.

El gabinete de Gobierno israelí aprobó el lunes pasado la propuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, de cerrar ‘Galei Tzahal’ al considerar que emite "contenidos políticos y divisivos incompatibles con los valores de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)".

Por su parte, la Fiscalía alegó este domingo en una misiva pública que clausurar la emisora podría causar "daños irreparables" a los empleados y al derecho del público a la información.

Además, argumentó que la decisión gubernamental "carece de fundamentos legales sólidos" y pidió suspender temporalmente el cierre mientras la Corte Suprema analiza el caso.

Por su parte, el Supremo subrayó este domingo que la suspensión de la decisión del Gobierno se mantiene hasta que se adopte un fallo definitivo, tras constatar que la administración no ofreció garantías de abstenerse de ejecutar medidas irreversibles durante el proceso judicial.

"Una estación de radio militar bajo la autoridad del Ejército… existe en Corea del Norte y tal vez en algunos otros países, y ciertamente no queremos que se nos cuente entre ellos", dijo por su parte el primer ministro, Benjamín Netanyahu, durante la reunión gubernamental en la que se tomó la decisión.

Según medios israelíes, el ministro de Defensa ordenó el lunes pasado, de forma paralela a la decisión del Gobierno, detener de inmediato el reclutamiento a la unidad a cargo de la emisora (tanto de soldados reservistas como de jóvenes que hacen el servicio militar obligatorio) y la asignación de nuevos soldados a ella.

Katz anunció su propuesta el 12 de noviembre, si bien desde agosto estaba estudiando el papel de la emisora.

Al día siguiente, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se pronunció contra la medida: "No se puede eliminar por completo una herramienta democrática fundamental: la radiodifusión pública".

"Arreglar, sí. Destruir, no. Cerrar un medio de comunicación, especialmente uno público, no solo cierra un canal sino una ventana al público. No debemos olvidar que cuando se silencian voces, perdemos no sólo una frecuencia, sino también un diálogo", añadió.