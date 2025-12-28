Taiwán celebra el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

Taiwán, Israel y Somalilandia son "socios democráticos afines que comparten los valores de la democracia, la libertad y el Estado de derecho", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores isleño, citado por la agencia oficial CNA, que también expresó su expectativa de que la decisión israelí facilite una cooperación trilateral más estrecha "en todos los frentes" entre las tres partes.

La reacción de Taipéi refleja el progresivo fortalecimiento de sus vínculos con Somalilandia, un territorio que funciona de facto como un Estado independiente, pero que es considerado por Somalia como parte de su territorio soberano y carece de reconocimiento internacional.

Las relaciones entre Taiwán y Somalilandia dieron un salto significativo en 2020, cuando Taipéi abrió una oficina de representación en la capital somalilandesa, Hargeisa, el 17 de agosto de ese año.

Somalilandia respondió con la apertura de una oficina equivalente en Taipéi el 9 de septiembre del mismo año, estableciendo un canal formal de contactos entre ambas administraciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde la apertura de esas oficinas recíprocas, ambas partes han profundizado de forma constante sus relaciones bilaterales, según el Ministerio de Exteriores taiwanés.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cooperación se ha extendido a ámbitos como la medicina, la educación, la agricultura, las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la seguridad y el desarrollo de recursos energéticos y minerales, recoge CNA.

El fortalecimiento de los lazos entre Somalilandia y Taiwán se ha producido en un contexto en el que Taipéi ha visto reducirse su ya limitado reconocimiento internacional.

Tras la ruptura de relaciones con Honduras y Nauru (2024), Taiwán tan solo conserva el apoyo diplomático de doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El reconocimiento de Somalilandia por Israel, anunciado el viernes, ha provocado una amplia condena internacional, especialmente en África y el mundo árabe.

Por su parte, la Embajada de China en Somalia enfatizó la necesidad de preservar la unidad y la integridad territorial del país africano.