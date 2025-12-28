Tres muertos y un desaparecido, todos argentinos, tras naufragio en Paraguay

Otros dos menores, una niña de 11 años y un niño de 16, fueron rescatados con vida y están estables, aunque en estado de conmoción tras el suceso, según el informe de la autoridad.

El jefe de la comisaría 16 de la localidad de Cerrito, Damiano Cano, indicó a EFE que el naufragio se produjo cerca de las 23.00 hora local del sábado (02.00 GMT del domingo), cuando la lancha hacía el viaje de regreso a Argentina después de que los extranjeros hubieran pasado el día en una de las islas turísticas de la zona.

"Se presume que el factor climatológico fue el causante, porque en la hora aproximada del naufragio en este lugar había una fuerte lluvia con pequeñas ráfagas de viento", dijo el funcionario.

Asimismo, apuntó que la embarcación no era "apta" para la navegación por la fuerte corriente que se produce con las lluvias en el río Paraná.

De acuerdo al jefe policial, familiares de las víctimas ya "se hicieron responsables de los cuerpos" y de los menores rescatados.

Las autoridades continúan con la búsqueda del hombre que desapareció en el naufragio, añadió.