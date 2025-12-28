Venezolanos defienden la paz y la identidad con un concierto en Caracas

"Creemos que la música, la identidad y la cultura son los valores que todo el género humano en este momento debe reflexionar para mantener", dijo a EFE Noel Márquez, diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y parte del equipo promotor nacional de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida, que organizó el espectáculo.

Márquez afirmó que "Venezuela es hoy un país amenazado" y aseguró que con este concierto -bautizado Viva Venezuela y que tuvo lugar en el Paseo Los Próceres, un monumento histórico ubicado en el suroeste de Caracas-, la población envía un mensaje en defensa de la paz y de su identidad.

"Desde este espacio de la cultura hacemos un gran mensaje, un llamado al mundo: mantengamos la paz, la armonía, que la diferencia de criterios no tiene que significar la guerra, que la diferencia de enfoques sobre los grandes problemas y temas de la humanidad no tiene que ser apretando el gatillo para su resolución", declaró.

En este sentido, exigió respeto para Venezuela y pidió buscar "espacios de diálogo" para la paz.

El concierto incluyó a unos 45 artistas de distintos géneros musicales, incluyendo merengue, ensambles, gaitas (música tradicional navideña venezolana) y tambores.

El diputado explicó que este evento convocó a "la gran diversidad" de la población.

Por su parte, el investigador Carlos Ron, del Instituto Tricontinental de Investigación Social, declaró a EFE que este espacio "ha sido un gran aporte a la cultura popular venezolana", lo que, consideró, contribuye a la defensa nacional.

"Sabemos todos que hay un asedio contra Venezuela en el mar caribe, pero esto es una reafirmación de nuestra identidad, de nuestra cultura. Aquí estamos en paz, aquí estamos en familia, aquí estamos en alegría, demostrando que la identidad venezolana existe, que la identidad venezolana está aquí para ser defendida, para ser respetada y no para entrar en conflicto", afirmó.

Ron señaló que "hay un peligro allá afuera" para Venezuela, pero consideró que la mayoría del país está viviendo "con normalidad", especialmente en la temporada navideña.

A su juicio, Estados Unidos ve a América Latina "como su propiedad", pero, dijo, Venezuela mantendrá su independencia "digan lo que digan".

"Ellos quieren nuestros recursos, querrán nuestro petróleo, pero aquí nosotros estamos defendiendo nuestra identidad, nuestra forma de vida, y así será siempre", sostuvo.

Este concierto es una de las últimas actividades de la temporada navideña, en una Caracas decorada para las festividades desde el 1 de octubre, fecha en la que Maduro decretó el inicio de la Navidad en el país suramericano.

Estos eventos se desarrollan mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el sur del Caribe desde agosto, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambió de régimen.