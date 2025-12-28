Villancicos y estrellas navideñas llevan unidad y esperanza a Ucrania en medio de guerra

A pesar del fuerte viento y la nieve, una multitud vestida de fiesta llenó el domingo el centro de Leópolis, en el oeste de Ucrania, para participar en el desfile anual de portadores de estrellas.

Muchos llevaban estrellas hechas a mano, símbolos de la Estrella de Belén, de madera, papel de colores y cintas y propias de las tradiciones cristianas y populares de Ucrania.

“Hay tres o cuatro veces más gente aquí que el año pasado”, dijo un participante mientras los espectadores se unían a la procesión festiva y cantaban villancicos de camino al belén local.

También grupos festivos más pequeños recorren las calles de Leópolis, puerta a puerta, visitando casas y cafés para cantar villancicos o representar un "vertep" -recreación teatral de un belén-.

“Tenemos que seguir haciendo todo esto: mantener nuestra rutina, celebrar. Porque si no lo hacemos, somos infelices. ¿Y cómo podemos vivir si somos infelices?”, declaró a EFE Galina Yurchenko, de 27 años.

Explicó que muchos de sus amigos lograron reunirse por primera vez desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y algunos vinieron para tomarse un breve descanso de los combates.

“Encontrar tiempo para estar y cantar juntos nos trae alegría”, subrayó Yurchenko.

Aunque tradicionalmente quienes cantan los villancicos aceptan dulces o dinero en efectivo como muestra de gratitud, Yurchenko ha estado recaudando fondos para un grupo de reparación de drones que ayuda a dirigir en memoria de su amigo Dmitro Pashchuk, quien solía cantar villancicos con ella y murió en combate hace dos años.

"Incluso algunos niños que conocí hoy dijeron que estaban recolectando dinero para ayudar a las Fuerzas Armadas", dijo a EFE Solomia Bobrovska, de 20 años, después de una actuación festiva.

Su grupo también ha estado recolectando fondos para su amigo en el ejército y Bobrovska ve claros paralelismos entre la resistencia actual contra Rusia y la preservación de la tradición.

“La Navidad tiene que ver con la memoria, la identidad y con una nación inquebrantable”, subrayó.

Bobrovska explicó que durante siglos Rusia ha intentado destruir Ucrania y arrebatarle todas sus tradiciones, con la prohibición de los villancicos durante los largos años del régimen soviético liderado por Moscú.

“Sin embargo, al igual que nuestras tradiciones, nuestro pueblo nunca se ha rendido y siempre ha tratado de levantarse”, enfatizó una joven, comparando las celebraciones con “una chispa que encenderá un gran fuego para calentar a todos los ucranianos” en un momento en que Rusia está tratando de hundirlos en la oscuridad y el frío a través de ataques contra la infraestructura vital.

Las tradiciones de Ucrania se han conservado mejor en su parte occidental, que estuvo bajo el dominio soviético menos tiempo que el resto del país.

Aun así, se han organizado procesiones similares en muchas ciudades, como Kiev, Odesa y Járkov, pese a los ataques rusos durante el período navideño.

Bobrovska recordó que Pokrovsk, el epicentro de los combates en la región oriental de Donetsk, a 1.000 kilómetros de Leópolis, es el lugar de nacimiento del mundialmente conocido “Villancico de las Campanas”.

"En cada rincón del país se conserva al menos un poco de esta tradición. Hoy Ucrania se siente como una gran familia", subrayó Bobrovska.

“Los belenes están volviendo a aparecer en las calles, la gente vuelve a cantar villancicos. Antes era una rareza, pero las tradiciones están regresando”, declaró a EFE Yulia Pelipenko, de 30 años, originaria de Sumi (noreste).

Señaló que cada vez más ucranianos se interesan por sus raíces y reviven algunas tradiciones olvidadas.

“Vivimos tiempos muy oscuros y esta creencia y esta luz son muy necesarias”, subrayó.