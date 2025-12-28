Zonas de ubicación temporal para el Clan del Golfo funcionarán hasta diciembre de 2026

Así lo estipula la Resolución 471, fechada el 22 de diciembre de 2025, en la cual se determinó establecer estas zonas temporales hasta el "31 de diciembre de 2026, en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el Chocó (oeste), y en Tierralta, Córdoba (norte)".

Estas áreas facilitarán "la ubicación gradual y progresiva de combatientes" de este grupo armado, debido al "estado avanzado del proceso de conversación sociojurídico y la implementación de compromisos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes para su sometimiento a la justicia", señaló la Presidencia en un comunicado.

La creación de las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) fue acordada por el Gobierno colombiano y el Clan del Golfo en las conversaciones de paz que se desarrollan en Doha (Catar) y comenzarán a funcionar a partir del 1 de marzo de 2026.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuyo mandato terminará el 7 de agosto de 2026, inició estos diálogos en septiembre pasado, contando con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza como países mediadores.

En la resolución se estableció que la "delimitación geográfica de las referidas zonas de ubicación temporal" se mantendrá bajo reserva y será objeto de verificaciones por parte de las autoridades competentes.

En la norma queda claro que se mantendrá la vigencia del Estado Social de Derecho, sin que haya afectación a las funciones de las autoridades locales en las zonas definidas.

Asimismo, el Gobierno nacional se comprometió a adoptar "las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad humana y jurídica necesaria durante el desplazamiento de los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia las zonas de ubicación, así como para garantizar la protección de los derechos de la población civil".

Para avanzar en el proceso, la resolución determinó que dentro de cada zona —y durante el desplazamiento hacia ellas— quedan suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición para los integrantes del grupo incluidos en los listados aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.

Además, el Gobierno estableció que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), como integrante de un mecanismo tripartito, se encargará del seguimiento, monitoreo y verificación de las ZUT.

El pasado 16 de diciembre, Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta "organización criminal violenta y poderosa" tiene como principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, la cual utiliza para financiar sus actividades delictivas.

Esta designación coincide con un momento de tensión en las relaciones entre EE.UU. y Colombia, tras el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de la campaña antidrogas del presidente Donald Trump, y el reciente intercambio de críticas entre los mandatarios de ambos países.

El Clan del Golfo, considerado heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es el grupo criminal más grande del país, con una fuerza estimada de 9.000 integrantes.