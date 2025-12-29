Aeropuerto de Punta del Este marca un nuevo récord y recibe 220 vuelos privados en un día

Este lunes, Aeropuertos Uruguay informó que la terminal ubicada a minutos de la ciudad que en cada verano se convierte en el epicentro de la actividad social del país suramericano recibió 220 aeronaves el pasado 26 de diciembre.

El récord anterior era de diciembre de 2024, cuando en un mismo día hubo 169 movimientos.

"Estamos orgullosos del esfuerzo de nuestros equipos y del trabajo conjunto con todos los actores del ecosistema aeroportuario, que nos permitió atender este pico de demanda y afrontar los desafíos operativos que suponen los momentos de alta exigencia", dijo el gerente general del Aeropuerto de Punta del Este, Guillermo Pagés.

En ese sentido, subrayó que lo ocurrido el viernes "permite seguir consolidando a Punta del Este como un punto de referencia en la región tanto a nivel aeronáutico como turístico".

Este lunes, en una entrevista con EFE, el director de Turismo de la Intendencia del departamento (provincia) de Maldonado, Edgar Silveira, apuntó que el comienzo de la temporada estival ha confirmado el movimiento que se esperaba al momento de hacer proyecciones y destacó el rol de la conectividad aérea.

Tras hacer hincapié en el turismo de "clase prémium" que está utilizando el aeropuerto y que llevó a recibir 220 aeronaves en una sola jornada, subrayó que para enero están previstos 181 vuelos comerciales de las cuatro aerolíneas que están operando actualmente en la terminal.

Por otra parte, contó que para la primera semana de enero prácticamente no se consiguen camas de hotel para hospedarse y que son muy pocas las casas que aún quedan disponibles.

"Está a un altísimo porcentaje los primeros días de enero y se extiende hasta fin de mes. Comparado con el año pasado estamos mejor, sin lugar a dudas. Mucho mejor. Baja un poco para febrero, pero eso va a ir cambiando a medida que transcurre el verano", concluyó.