Apple elimina una aplicación de citas entre homosexuales de su tienda online en Rusia

La aplicación, que fue retirada a petición del regulador de las comunicaciones ruso Roscomnadzor, es Hornet, que cuenta con cerca de 25 millones de usuarios en todo el mundo, sin que hayan trascendido datos sobre su auditorio en este país.

En septiembre de 2023, después de la entrada en vigor de una ley contra la propaganda homosexual en Rusia, Roscomnadzor bloqueó la web de Hornet.

Desde entonces, sus usuarios experimentaban problemas también para la conexión a la aplicación de citas, pa lo que debían usar servicios VPN, utilizados habitualmente por internautas para burlar la prohibición de acceso a algunas páginas y redes sociales.

Apple ha explicado previamente que tiene que cumplir con algunas exigencias de la legislación rusa para poder distribuir sus contenidos en este país.

El Tribunal Supremo de Rusia prohibió en noviembre de 2023 el movimiento internacional LGTB, al considerarlo una 'organización extremista', tras lo cual las autoridades rusas se lanzaron a la captura de cualquier indicio de las relaciones no tradicionales.

Un año antes, en noviembre de 2022, la Duma (Cámara de Diputados) ya había aprobado una ley que prohibía totalmente la propaganda LGBT, además de la pedofilia y el cambio de sexo.

Además, en junio de 2023 se prohibieron las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, lo que provocó una gran alarma entre la comunidad transexual.

En los últimos meses, las autoridades rusas han sancionado a cadenas de tiendas de libros al hallar títulos que promovían las relaciones gay, prohibiendo listas de obras y autores.