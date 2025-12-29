Belice condena la "intimidación militar" china en las proximidades de Taiwán

"Belice condena la continua intimidación militar de la República Popular China contra la República de China (Taiwán). Estas acciones socavan la paz, la estabilidad y el diálogo a través del Estrecho de Taiwán", anunció en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Así, mostrando su rechazo a los ejercicios chinos, que se concentraron en siete zonas aéreas y marítimas cercanas a la isla, donde llevaron a cabo entrenamientos con fuego real a lo largo de la jornada, Belice reafirmó "su firme apoyo a Taiwán y a la resolución pacífica de las diferencias de conformidad con el derecho internacional".

Las nuevas maniobras de Pekín este lunes alrededor de Taiwán, según las autoridades chinas, buscan "disuadir" a las "fuerzas externas" que busquen "interferir" en la cuestión taiwanesa, en referencia velada a Estados Unidos y Japón.

Tras el anuncio de estas maniobras, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán declaró que había puesto en marcha un centro de respuesta y desplegado fuerzas "adecuadas" para "proteger la libertad y la democracia" y salvaguardar la soberanía taiwanesa.

Belice es uno de los doce Estados que mantiene el apoyo diplomático a Taiwán, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, el propio Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto gravemente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una "parte inalienable" de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control.