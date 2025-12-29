Bolsonaro está "estable" tras un segundo procedimiento para controlar las crisis de hipo

Claudio Birolini, uno de los médicos del exmandatario, afirmó a los periodistas que trabajan con la previsión de que el líder ultraderechista reciba el alta hospitalaria y vuelva a prisión hasta el próximo jueves, 1 de enero, si no hay complicaciones.

Bolsonaro, de 70 años, se sometió el sábado a una primera cirugía para intentar frenar las contracciones involuntarias del diafragma, pero resultó infructuosa.

En estas dos intervenciones, los médicos le bloquearon de forma parcial el lado derecho y izquierdo del nervio frénico para ver si logran amenizar sus crisis de hipo, que, al parecer, son producto del apuñalamiento que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

"Este tipo de cuadros son extremadamente raros, consecuencia de otras enfermedades gastrointestinales y de varias cirugías en el abdomen", como es el caso de Bolsonaro, explicó a los periodistas Brasil Caiado, otro de sus médicos.

Antes, el día de Navidad, el ex jefe de Estado (2019-2022) pasó por el quirófano, previa autorización judicial, para corregir una hernia inguinal bilateral.

Tras el procedimiento de este lunes, Bolsonaro sufrió un nuevo episodio de hipertensión y se le aplicó medicación en vena para estabilizar la presión arterial.

Birolini informó además que "el martes o el miércoles" el capitán retirado del Ejército pasará por una endoscopia para evaluar el estado del tracto gastrointestinal.

Bolsonaro abandonó el 24 de diciembre la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple su condena por intento de golpe de Estado, e ingresó en el hospital privado DF Star, también en la capital brasileña, para corregir una hernia inguinal bilateral.

El expresidente fue condenado por la Corte Suprema por "liderar" un complot para intentar "perpetuarse en el poder" después de perder las elecciones presidenciales de 2022, que perdió ante el actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde finales de noviembre cumple la condena en sede policial. Sus abogados han solicitado diversas veces que se le conceda la prisión domiciliaria con carácter "humanitario" ante su delicado estado de salud, pero, por el momento, el Supremo ha negado todos los recursos.

Además de la sentencia por golpismo, Bolsonaro está inhabilitado para concurrir a elecciones hasta 2060.