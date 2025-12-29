China se opone al reconocimiento israelí de Somalilandia y reafirma su apoyo a Mogadiscio

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy que, de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, Somalilandia es una "parte inseparable" del territorio de Somalia.
"China apoya firmemente la soberanía, la unidad y la integridad territorial de Somalia, y se opone a cualquier acto que busque dividir su territorio", aseveró el vocero.
En palabras de Lin, la cuestión de Somalilandia es un "asunto interno" de Somalia y "debe ser resuelta por el pueblo somalí de una manera acorde con sus condiciones nacionales y su Constitución".
"Los países externos deben poner fin a las injerencias indebidas, y ningún país debería, por intereses egoístas, instigar y apoyar fuerzas secesionistas internas de otros países", aseguró el funcionario chino.
"Instamos a las autoridades de Somalilandia a reconocer la situación, cesar de inmediato las actividades secesionistas y poner fin a la connivencia con fuerzas externas", agregó.
Estas declaraciones se produjeron después de que Israel se convirtiera el viernes en el primer país en reconocer formalmente a la autoproclamada República de Somalilandia como un Estado independiente y soberano, una medida que generó fuertes críticas de Somalia y de todo el mundo árabe.