Cuba acumula más de 50.000 casos de chikunguña y reporta menor incidencia

De esa cifra de casos acumulados, 48.198 son registrados con sospecha clínica y 1.903 confirmados con esa arbovirosis, según explicó en la televisión estatal la viceministra de Salud, Carilda Peña, y aseguró que en la última semana se reportó una disminución de 955 casos en comparación con la anterior.

Peña indicó que la tasa de incidencia fue en ese periodo de 19,73 contra 29,76 de la semana anterior, por lo que consideró que la evolución es "favorable".

Sobre la situación del dengue, refirió que "no ha tenido cambios significativos".

Señaló que hubo "una disminución ostensible" de casos, un 42,6 % menos que en la semana anterior, pero sin precisar la cifra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que basa sus registros en cifras oficiales, indicó que en lo que va de año y hasta mediados de diciembre Cuba acumula 28.850 casos de dengue.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Peña dijo que el comportamiento de ambas enfermedades ha seguido el pronóstico previsto con una "disminución sostenida" en las últimas ocho semanas.

En su evaluación de la semana anterior, incluyó el registro de 41 personas en estado crítico y grave, en su mayoría menores de 18 años, sin reportar nuevas muertes a causa de la epidemia, por la que han muerto 55 personas hasta el momento.

La viceministra recalcó que las embarazadas, recién paridas, neonatos, lactantes, son grupos de "prioridad", y advirtió a los jóvenes y mayores de 65 años con comorbilidades que tienen que acudir al médico, y en el caso de los enfermos deben evitar una trasmisión en sus centros de estudio y de trabajo.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se habían disparado en septiembre y octubre.

Dos semanas y media antes de reconocer la epidemia, el Gobierno cubano hizo un pedido internacional de ayuda por el huracán Melissa en el que incluyó enormes cantidades de químicos para combatir al mosquito, vector de transmisión del dengue y el chikunguña.

La epidemia ha encontrado en Cuba un terreno fértil para extenderse debido, entre otras causas, a la grave crisis económica que lastra el país.