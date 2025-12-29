Detenidos tres miembros de los Trinitarios por intentar matar a un joven en Madrid

La víctima, sin relación con grupos juveniles violentos, se encontraba con un grupo de amigos cuando los trinitarios buscaban a miembros de la banda rival Dominican Don't Play (DDP) para agredirles.

Tras la investigación policial, las fuerzas del orden pudieron detener este diciembre a tres varones, uno mayor de edad y dos menores, acusados de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal.

El joven agredido sufrió lesiones muy graves en el abdomen, un costado y la espalda.

Según las primeras averiguaciones policiales, la víctima fue escogida al azar "por el simple infortunio de toparse con el grupo agresor en plena acción en territorio rival, ya que no tenía ninguna relación con grupos violentos".

Le exigieron que realizara símbolos ofensivos contra el grupo rival y le obligaron a entregarles el teléfono para acceder a sus redes sociales con el fin de comprobar su contenido que, a juicio de los agresores, corroboró su versión.

Dos de los detenidos entraron en un centro de menores y el mayor de edad quedó en libertad con medidas cautelares por orden judicial.