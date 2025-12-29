Dos salvadoreños son retenidos en el Pacífico de Nicaragua por pesca ilegal

La captura ocurrió el sábado pasado en aguas jurisdiccionales nicaragüenses a 1,5 millas náuticas al noroeste de los Farallones de Cosigüina de la comunidad Potosí, municipio de El Viejo, departamento Chinandega, en el noroeste de Nicaragua.

Según la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, los dos salvadoreños, de nombres Santos Ulises Canales Izaguirre, de 40 años, y el menor de edad, realizaban pesca ilegal a bordo de una embarcación de bandera salvadoreña.

Los retenidos y la embarcación fueron entregados a las autoridades correspondientes, sin especificar cuáles.

La captura de pescadores hondureños y salvadoreños que faenan al margen de la ley ocurren con cierta frecuencia en aguas nicaragüenses del océano Pacífico debido a que Nicaragua, El Salvador y Honduras comparten fronteras marítimas, incluyendo las del Golfo de Fonseca.

Nicaragua y Honduras firmaron en octubre de 2021 un tratado de límites en el Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca que comparten con El Salvador, país este último ausente de la firma.

El Salvador y Honduras disputan desde hace varios años la soberanía de isla Conejo en el Golfo de Fonseca, un peñón de menos de un kilómetro cuadrado, aunque las últimas controversias surgieron cuando el Ejército hondureño realizó un acto e izó su bandera.

El Golfo de Fonseca, que comparten los tres países en el Pacífico, ha sido históricamente una fuente de tensiones, donde El Salvador, Honduras y Nicaragua hacen reclamos territoriales.