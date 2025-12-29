Ecuador afirma que crecimiento del 3,8 % de la economía consolida confianza internacional

Un incremento que ya había proyectado en septiembre el Banco Central, aunque el presidente Daniel Noboa había señalado en ese mismo mes que la economía del país andino crecería "cerca del 4,5 %".

"Los motores clave de este impulso serán los sectores de comercio, la agricultura, la ganadería y la silvicultura y la industria alimentaria", destacó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.

Además, destacó que el índice riesgo país, que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo, disminuyó 1.410 puntos en ocho meses, desde que Noboa ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Noboa ha tenido este 2025 una agitada agenda internacional, que, según sus ministros, ha permitido que Ecuador "retome" las relaciones con el mundo, con el objetivo de atraer inversión extranjera y que más productos ecuatorianos sean exportados.

El Gobierno también señaló este lunes que las reservas internacionales "han superado niveles históricos para proteger los depósitos del Banco Central". En un año han crecido en 42,3 %, al pasar de 6.900 millones de dólares, en diciembre 2024, a 9.816 millones de dólares, al 19 de diciembre de este año, según cifras del Ejecutivo.

La Presidencia afirmó que en 2025 hubo una diversificación de las exportaciones y que se "redujo la dependencia petrolera". "Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones no petroleras crecieron un 19,7 % en comparación con el mismo periodo de 2024", lo que permitió que la balanza comercial no petrolera registrara un incremento del 48,2 %.

En el caso de la inflación anual, se señala que fue de 1,05 % a noviembre, menor a la registrada a noviembre de 2024, que llegó al 1,51 %. "Esto ha provocado que los ecuatorianos puedan comprar más: de enero a octubre de 2025, las ventas locales crecieron en 8,6 % interanual, pasando de 164.305 millones de dólares a 178.503 millones", se detalla en el comunicado.

También se destacó el aumento del empleo adecuado del 33,69 % (noviembre 2024) a 36,32% (noviembre 2025) y la disminución del subempleo del 22,71 % (noviembre 2024) al 18,73 % (noviembre 2025).