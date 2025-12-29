El Banco Central argentino cree "central" un regreso al mercado internacional de deuda

En un documento en el que presentó los objetivos para 2026, el Banco Central reiteró -tal como ya lo había hecho en un comunicado el pasado 15 de diciembre- que su programa de "estabilización económica" se enfocará en continuar con el proceso de desinflación y en acumular reservas internacionales.

En este contexto, la autoridad monetaria recalcó este lunes que resultará "central" que Argentina logre una "recuperación del acceso a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de capital del Tesoro nacional".

"Ese proceso, junto al crecimiento de financiamiento en el mercado externo de las empresas permitirá que el flujo de compra de reservas, en esta oportunidad, se traduzcan en un aumento del stock de las reservas internacionales del Banco Central, toda vez que estas no deban emplearse para atender vencimientos de capital e intereses", indica el documento.

Por otra parte, la autoridad monetaria señaló que, "a medida que se avance en los objetivos" de 2026, "en un marco de consolidación del equilibrio fiscal, se espera que la transición hacia una economía menos regulada y con mayor previsibilidad se beneficie de la implementación de un conjunto de reformas estructurales".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Entre estas se destaca el potencial de modernización laboral, reducción de la carga de cumplimiento tributario y la configuración de instituciones económicas más sólidas. De aprobarse tempranamente, estas reformas podrán darle un significativo impulso a la productividad en 2026", resalta el documento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Banco Central dijo que no solo espera "un crecimiento económico sostenido liderado por la inversión privada y la creación de nuevos empleos", sino una consolidación del "proceso de estabilidad doméstica y de fortalecimiento externo de la economía".

Asimismo, indicó que "el fortalecimiento de la confianza en el peso y la flexibilidad para la utilización del dólar facilitará el desarrollo de una competencia plena entre monedas".

Por otra parte, indicó que, en la medida que se observen progresos en el fortalecimiento del equilibrio en el mercado cambiario y un acceso fluido a los mercados externos por parte del Tesoro, el Banco Central podrá "considerar oportuno continuar flexibilizando las restricciones cambiarias que persisten".