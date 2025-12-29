El Banco de Crédito del Perú anuncia la adquisición del Helm Bank USA

La corporación señaló en un comunicado difundido en Lima que esta adquisición "fortalece las capacidades transfronterizas de Credicorp y refuerza su compromiso de atender a sus clientes internacionalmente activos".

Además de Perú, Credicorp tiene presencia en Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Estados Unidos.

El consorcio añadió que al 30 de septiembre pasado, el Helm Bank, un 'community bank' autorizado a operar en el estado norteamericano de Florida, contaba con 1.141,8 millones de dólares en activos y 106,8 millones de dólares patrimonio neto.

"Esta adquisición nos permite profundizar nuestra capacidad para servir a los latinoamericanos cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos", afirmó al respecto el director general de Credicorp, Gianfranco Ferrari.

Por su parte, el director general del Helm Bank, Marck Crisp, sostuvo que asociarse con Credicorp "es una evolución natural" para su banco y destacó la "solidez financiera" del consorcio peruano.

"Juntos estamos bien posicionados para amplificar nuestro impacto y brindar mayor valor a las comunidades a las que servimos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica", acotó.

Credicorp agregó que la finalización de la transacción está sujeta "a las condiciones de cierre habituales", incluyendo las aprobaciones de regulación correspondientes en Estados Unidos y Perú.