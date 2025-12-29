El Gobierno español detalla los asentamientos israelíes de los que no se puede importar

En una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se desglosan las localidades afectadas y todos los códigos postales asociados.

La norma recuerda que en septiembre pasado se prohibió la importación en España de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en el territorio palestino ocupado y que, para facilitar el cumplimiento de esta prohibición, se aprobaría el listado de localidades y los códigos postales correspondientes a estos asentamientos.

El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo español endureció su posición contra Israel con nuevas medidas en protesta por lo que consideraba que era un genocidio de la Franja de Gaza.

Entre esas medidas figuraban la prohibición de la importación de productos de los asentamientos judíos ilegales de Gaza y Cisjordania para combatir esas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados (israelí y palestino).

El Ministerio de Hacienda explica que el listado publicado hoy recoge una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores, que se basa en la lista de la Comisión Europea sobre los lugares que no pueden acogerse al trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo de asociación Unión Europea-Israel.

La resolución entra en vigor este mismo martes 30 de diciembre.