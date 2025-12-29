El líder norcoreano pide mejorar los sistemas de lanzacohetes antes de un congreso clave

Durante una visita a una fábrica de municiones el pasado domingo, Kim pidió una "revolución en la mejora" de los sistemas, "que se utilizarán en grandes cantidades para ataques concentrados en operaciones militares", detalla este martes la agencia estatal norcoreana KCNA.

El mandatario destacó que este tipo de armamento "puede aniquilar al enemigo mediante un ataque repentino y preciso con gran precisión y poder devastador y también puede usarse como medio de ataque estratégico".

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, su mención a las capacidades estratégicas de los lanzacohetes implica la posibilidad de equiparlos con capacidades nucleares.

La visita a la fábrica se produjo el mismo día en que el país realizó una prueba con dos misiles de crucero sobre el mar Amarillo (llamado mar del Oeste en las dos Coreas), que fue supervisada por el líder norcoreano, quien expresó una "gran satisfacción" tras el simulacro, según KCNA.

Kim viene realizando diversas inspecciones militares durante los últimos días en preparación para el próximo Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero.

En una reciente visita a las principales empresas de la industria de municiones del país, el líder norcoreano pidió aumentar la capacidad de producción de misiles para reforzar la disuasión militar, y avanzó que durante el Congreso se decidirá la construcción de nuevas fábricas de armamento.

Días antes, el mandatario visitó una fábrica donde inspeccionó el progreso en la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear equipado con misiles guiados, y supervisó una prueba con misiles antiaéreos que, según KCNA, pueden alcanzar objetivos a 200 kilómetros de altura.