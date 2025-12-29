El presidente surcoreano vuelve a su sede oficial en ruptura con su encarcelado antecesor

Lee llegó temprano por la mañana a Cheong wa dae o "Casa Azul", la oficina tradicional de los presidentes surcoreanos hasta que Yoon la trasladó al Ministerio de Defensa, y mantuvo reuniones antes de visitar un búnker subterráneo utilizado para la gestión de crisis, afirmó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Lee tiene previsto volver a hacer de la "Casa Azul" su residencia oficial, en un gesto de ruptura con el caído en desgracia Yoon. El exmandatario surcoreano trasladó la oficina presidencial al Ministerio de Defensa tras ser elegido en 2022, un gesto que según él acaba con un presidencialismo "imperial" y acerca la jefatura de Estado al pueblo.

Yoon hace frente a cargos como dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de justicia, ayudar a un enemigo y perjurio, en relación con el intento de imponer la ley marcial el 3 de diciembre del año pasado, una medida revocada horas después por el Parlamento.

Yoon fue suspendido días después de su fallida imposición de la ley marcial y destituido finalmente en abril, mientras varios de sus altos funcionarios, incluidos el exministro de Defensa y el exjefe del Servicio Nacional de Inteligencia, también se encuentran detenidos y enfrentando procesos judiciales.

Si el expresidente es sentenciado por insurrección el castigo podría acarrear la cadena perpetua o incluso la pena de muerte, para la que existe una moratoria en el país desde 1997.

Se espera que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emita un veredicto el 16 de enero, dos días antes de que expire la detención preventiva del exmandatario, detalla Yonhap.