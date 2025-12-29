Exfiscal general de Georgia, acusado de encargar asesinato de jefe criminal

El exfiscal, de 49 años, podría afrontar una condena de hasta 20 años de cárcel, según informó este lunes en rueda de prensa el viceministro de Interior de Georgia, Alexandr Darajvelidze, quien dio por concluida la investigación de este asesinato.

"Románov-Partsjaladze organizó este asesinato por encargo y fue declarado en búsqueda internacional", aseveró, al señalar que el exfiscal general encargó la muerte de Dzhangveladze "por discrepancias en intereses de negocios".

El jefe criminal fue asesinado el 14 de marzo de este año por un asesino a sueldo en una de las avenidas más céntricas de Tiflis.

El asesino, Guela Udzilauri, fue detenido por la policía local poco después y condenado a cadena perpetua.

Románov-Partsjaladze ha sido sancionado por Estados Unidos y Reino Unido, que le acusan de vínculos con los servicios de inteligencia rusos.

El exfiscal general se acogió a la ciudadanía rusa en 2021 y dos años después fue privado de la ciudadanía georgiana.